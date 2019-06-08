«Дело Голунова» пополнило список наркоскандалов российских либералов

Столичное МВД возбудило против журналиста Ивана Голунова дело о покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере — инцидент вызывает множество вопросов.

В субботу 8 июня пресс-служба московской полиции сообщила, что после задержания в центре Москвы, на Цветном бульваре, у спецкорреспондента издания Meduza Голунова нашли 4 грамма наркотического вещества — мефедрона: личный досмотр проходил в рамках разработки оперативниками наркогруппировки. Дома у журналиста полицейские изъяли еще около 5 граммов кокаина.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Начальник столичного главка МВД Олег Баранов взял расследование на личный контроль. У задержанного взяты срезы ногтевых пластин, смывы с рук, а также образцы биологических жидкостей для экспертизы на контакт с наркотическими веществами. В рамках возбужденного дела ему выберут меру пресечения в субботу 8 июня.

Журналист Голунов отрицает вменяемые ему обвинения, следствию версия о возможном сбыте наркотиков считает несостоятельной и журналистское сообщество — за коллегу вступился Союз журналистов России. Адвокат спецкорреспондента Дмитрий Джулай также заявляет о невиновности подзащитного. Поддержала Голунова и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, а действия полицейских проверяют правозащитники.

Федеральное агентство новостей считает, что пока делать однозначные выводы о виновности журналиста рано — следствию предстоит разобраться с резонансным делом, которое уже взял на особый контроль Общественный совет при МВД.

ФАН напоминает о предыдущих инцидентах с наркотиками и либеральными СМИ, неоднократно происходивших в последнее время. Издание ссылается на экс-сотрудницу «Новой газеты» Марию Купрашевич.

«По словам экс-сотрудницы, «Новая» — настоящее «змеиное гнездо». Публикация «джинсы» — не самое страшное. Ужас вызывали постоянные вечеринки после работы, которые сопровождались употреблением алкоголя, наркотиков и оргиями», — пишет ФАН.

Журналиста «Кавказского узла» Жалауди Гериева задержали в апреле 2016 года с большим количеством марихуаны в рюкзаке по пути из Курчалоя в Грозный. Впоследствии корреспондента осудили на три года за хранение наркотиков. В марте 2019-го полиция задержала еще одного журналиста из Ялты — Евгения Гайворонского, подозреваемого правоохранителями в употреблении каннабиса.

В организации «Открытая Россия», принадлежащей ранее осужденному олигарху Михаилу Ходорковскому, также провели обыски у активистов Леонида и Марины Запрудиных, обнаружив у них плантацию с «травкой» и мефедрон. 8 килограммов наркотических веществ нашли у координатора все той же «Открытой России» Лии Милушкиной и ее супруга.

«Нужно всегда помнить, что перед законом все равны и спекуляции политическими взглядами недопустимы. На данный момент остается ждать лишь результатов следствия, которые расставят точки над i», — заключает ФАН.