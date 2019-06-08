Советник Путина пообещал, что дело Голунова возьмут под контроль

Антон Кобяков лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

На итоговой пресс-конференции ПМЭФ в субботу он заявил, что ситуация будет тщательно контролироваться - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и генеральный прокурор Юрий Чайка обеспечат надзор за ходом дела.

Кобяков также напомнил о презумпции невиновности и подчеркнул, что за обман и подтасовку фактов существует статья.

Ранее глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена сообщил, что ситуация с задержанием журналиста Ивана Голунова взята на особый контроль.

Напомним, что Голунова задержали накануне. При нем полиция обнаружила около 4 граммов наркотиков. По месту его проживания нашли около 5 граммов кокаина и несколько свертков. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело. 8 июня ему предъявили обвинение.