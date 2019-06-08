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17:27   8 Июня 2019
Россия

Советник Путина пообещал, что дело Голунова возьмут под контроль

Советник Путина пообещал, что дело Голунова возьмут под контроль

Антон Кобяков лично изучит дело журналиста «Медузы»  Ивана Голунова.

На итоговой пресс-конференции ПМЭФ в субботу он заявил, что ситуация будет тщательно контролироваться - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и генеральный прокурор Юрий Чайка обеспечат надзор за ходом дела.

Кобяков также напомнил о презумпции невиновности и подчеркнул, что за обман и подтасовку фактов существует статья.

Ранее глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена сообщил, что ситуация с задержанием журналиста Ивана Голунова взята на особый контроль.

Напомним, что Голунова задержали накануне. При нем полиция обнаружила около 4 граммов наркотиков. По месту его проживания нашли около 5 граммов кокаина и несколько свертков. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело. 8 июня ему предъявили обвинение.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #уголовное дело #политика #наркотики #кобяков #голунов

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