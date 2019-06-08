Полевой командир по имени Абдуль-Ильгиз аль-Керим погиб при обстреле колонны террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо. Попавший под обстрел отряд входил в группировку, лояльную полевому командиру Абу Рашиду. По информации Федерального агентства новостей, аль-Керим приехал из Крыма в Алеппо три года назад.

В 2016 году в Восточном Алеппо еще властвовали боевики, как и в Восточной Гуте, поэтому правительственная армия боролась с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Аль-Керим вступил в Алеппо в группировку «Ибаду ар-Рахман», в составе которой и продолжал воевать, прошел через эвакуацию в Идлиб и остался в рядах «непримиримых» боевиков.

Ранее боевик воевал против ДНР и ЛНР в составе националистического батальона «Крым» и экстремистской организации «Правый сектор» ( запрещена в РФ) с целью уничтожения народных республик Донбасса, а после против Крыма, чтобы вытеснить российские силы и отменить решение народного референдума о выходе полуострова из состава Украины и возвращении в РФ.

Политолог Александр Асафов рассказал ФАН, что у аль-Керима не было принципиальных политических убеждений. По его словам, боевик хотел воевать и убивать, поэтому находил опору в радикальных религиозных и националистических взглядах.