Директор АЖУР прокомментировал дело Голунова фразой «Для суда избранных нет»

Директор АЖУР Андрей Константинов усомнился в невиновности журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Задержание Голунова вызвало общественный резонанс, но многие отметили, что оппозиционные взгляды не являются показателем того, что журналист не совершал преступление.

Корреспондент ФАН спросил у Константинова, может ли инцидент с Голуновым сказаться на отношении к журналистам, разделяющим оппозиционные взгляды. Глава АЖУР усомнился в невиновности Голунова и отметил, что решение должен принимать суд.

«Я в своей жизни видел в том числе и журналистов-расследователей, которые и употребляли наркотики, и продавали наркотики. К сожалению, у меня такой опыт был. Поэтому если это журналист, а тем более расследователь — то значит, что он не курит и не пьет? Это все глупости», - резюмировал Константинов.

Напомним, у журналиста при задержании изъяли четыре грамма метилэфедрона, а дома при обыске обнаружили еще пять граммов кокаина.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя ситуацию с журналистом, напомнил про презумпцию невиновности - выдвигать какие-то заключения вправе только суд.