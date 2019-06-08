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Директор АЖУР прокомментировал дело Голунова фразой «Для суда избранных нет»

 Задержанного полицией в Москве журналиста Голунова госпитализировали

Задержанного полицией в Москве журналиста Голунова госпитализировали

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

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16:33   8 Июня 2019
Россия

Директор АЖУР прокомментировал дело Голунова фразой «Для суда избранных нет»

Директор АЖУР прокомментировал дело Голунова фразой «Для суда избранных нет»

Директор АЖУР Андрей Константинов усомнился в невиновности журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Задержание Голунова вызвало общественный резонанс, но многие отметили, что оппозиционные взгляды не являются показателем того, что журналист не совершал преступление.

Корреспондент ФАН спросил у Константинова, может ли инцидент с Голуновым сказаться на отношении к журналистам, разделяющим оппозиционные взгляды. Глава АЖУР усомнился в невиновности Голунова и отметил, что решение должен принимать суд.

«Я в своей жизни видел в том числе и журналистов-расследователей, которые и употребляли наркотики, и продавали наркотики. К сожалению, у меня такой опыт был. Поэтому если это журналист, а тем более расследователь — то значит, что он не курит и не пьет? Это все глупости», - резюмировал Константинов.

Напомним, у журналиста при задержании изъяли четыре грамма метилэфедрона, а дома при обыске обнаружили еще пять граммов кокаина.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя ситуацию с журналистом, напомнил про презумпцию невиновности - выдвигать какие-то заключения вправе только суд.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #наркотики #общество #константинов #голунов

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