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 Задержанного полицией в Москве журналиста Голунова госпитализировали

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16:24   8 Июня 2019
Россия

Задержанного полицией в Москве журналиста Голунова госпитализировали

Задержанного полицией в Москве журналиста Голунова госпитализировали

Задержанному московской полицией журналисту-расследователю Ивану Голунову потребовалась срочная госпитализация. Ранее столичное МВД возбудило против него дело о покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере.

Голунов обратился с жалобами на плохое самочувствие, после чего ему была вызвана скорая помощь, сообщает официальный сайт МВД Москвы.

«По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — пишет пресс-служба столичного ГУ МВД.

Напомним, ранее в МВД опровергали информацию об избиении журналиста при задержании, опубликованную в СМИ. Полицейские утверждают, что в рамках операции по оперативной разработке наркогруппировки у Голунова нашли пять свертков с порошкообразным веществом после задержания на Цветном бульваре в центре Москвы, кроме того наркотики были найдены в его арендуемой квартире.

Сам журналист отрицает все обвинения. В протоколе он заявил, что изначально желал сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования на контакт с наркотическими веществами и готов был сделать это сразу после задержания, но полицейские отказались. Пресс-служба МВД же в официальном заявлении сообщала, что задержанный, напротив, не захотел проходить эту процедуру, но сдал необходимые биологические жидкости для экспертизы.

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Автор: Тимофей Булочкин
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