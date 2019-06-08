Брычкин объяснил, почему нацпроект «Образование» не решит проблемы школ

Генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» о проблемах в системе отечественного образования. По его словам, одна из ключевых проблем — государственное управление. В стране нет четкой стратегии развития образования, точнее, конкретных целей и путей достижения.

«Каким должен быть человек на выходе из системы образования? Какие у него должны быть навыки и знания, чтобы в будущем стать успешным?», — задался он риторическим вопросом.

Национальный проект «Образование» не тянет на такую стратегию, считает Брычкин, потому что стратегия — детальный документ, в котором четко сформулировали, «что мы делаем, а что не делаем». Национальный проект предусматривает довольно большие инвестиции в инфраструктуру именно цифрового образования — интернет и компьютера, но при этом уделяет крайне мало внимания повышению квалификации педагогов. Вопрос, как обеспечить их массовое обучение и переобучение, какие для этого должны быть мероприятия, остается открытым.

«Это всего в нацпроекте пока нет, поэтому просто выделение денег проблему не решит, потому что их освоят старым и проверенным способом», — объяснил гендиректор «Российского учебника».

Нужно привлекать новых людей в профессию, в том числе молодежь и тех, кто работает в других отраслях, но хочет преподавать, – инженеров, математиков, физиков, химиков и технологов, тогда обучение и преподавание в школе станет интересным. Александр Брычкин подчеркнул, что категорически не согласен с заявлениями Минпросвещения РФ о том, что сокращение федерального перечня учебников почти на 40 процентов позволило исключить из ФПУ некачественную литературу, которая содержала ошибки и существенные неточности.

По его словам, сократили учебники издательства «Дрофа» (входит в корпорацию «Российский учебник»), которые не только проверенны временем, но получили премии президента за достижения в области образования, в частности учебник Габриеляна «Химия» и «Биология» Пасечника. Многие по ним учились, но сейчас их вычеркнули из федерального перечня учебников.

«Это качественные и отработанные учебники, которые давали прекрасный образовательный результат. Я ручаюсь, что эти учебники не содержали ошибки и неточности», — добавил Александр Брычкин.

Теперь «Дрофа» издает эти учебники в качестве учебно-методических пособий. Однако федеральный государственный образовательный стандарт требует, чтобы школы обеспечивали каждого ученика учебником из перечня, поэтому у учебных заведений не хватает бюджетных денег на закупку учебно-методических пособий.

Учителя переходят на учебники издательства, которое уже занимает более 70 процентов рынка — «Просвещение». Александру Брычкину кажется, что изменение в федеральном перечне учебников может привести к увеличению доли этого издательства на рынке учебной литературы до 85 процентов, что фактически говорит о монополии.

«Это крайне негативно скажется на качестве общего образования, потому что монополия в принципе не способна его развивать», — отметил гендиректор «Российского учебника».

Книгу по физике от издательства «Дрофа», автором которой выступил бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, неделю назад представили на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Александр Брычкин добавил, что в книге «Знакомьтесь: наш мир. Физика всего на свете» Ливанов простым языком рассказал о землетрясении, цунами, северном сиянии, движении ледников.