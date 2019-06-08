Клинцевич отреагировал на задержание Голунова напоминанием о презумпции невиновности

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого при досмотре изъяли наркотики.

Сенатор считает, что дело должно протекать в соответствии с действующим законодательством вне зависимости от того, в оппозиционном издании работает Голунов или в любом другом.

Если человек совершил преступление, он должен понести наказание. Клинцевич также напомнил о презумпции невиновности, пишет ФАН.

Сейчас правоохранительные органы в соответствии с законодательством будут разбираться с делом Голунова, а суд, в свою очередь. решит, виновен ли он или нет.

«Все остальные разговоры — от лукавого», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич напомнил, что никакие заслуги не освобождают граждан от ответственности.

«Если я совершил преступление, то я должен отвечать перед законом, поскольку перед ним все равны», — заключил он.

Напомним, задержание Голунова произошло накануне в центре Москвы. При личном досмотре у журналиста обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом. Как удалось выяснить экспертам позже, это наркотик метилэфедрон, массой около четырех граммов.

В съемной квартире мужчины полиция нашла «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». По информации экспертов, там присутствовало около пяти граммов кокаина.

По факту инцидента завели уголовное дело по статьям о покушении на преступление и о незаконном производстве и сбыте наркотиков.