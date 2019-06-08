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Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

 Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане

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15:39   8 Июня 2019
Россия

Венедиктов поспособствовал нападению Соболь на Симоньян, уверен эксперт

Венедиктов поспособствовал нападению Соболь на Симоньян, уверен эксперт

Политолог Руслан Осташко поделился с ФАН мнением, что за инцидент с юристом ФБК Любовью Соболь, преследовавшей главу RT Маргариту Симоньян, ответственен главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Кандидат в Мосгордуму и юрист «ФБК» Соболь в течение получаса прождала в редакции «Эха Москвы» беременную главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян  — женщина была госпитализирована после того, как Соболь настойчиво снимала ее на камеру, задавала вопросы о мэре столицы Сергее Собянине и преследовала, несмотря на отказ журналистки разговаривать с Соболь.

Венедиктов поспособствовал нападению Соболь на Симоньян, уверен эксперт

Расспросы Симоньян со стороны Соболь были именно «предвыборной» провокацией, уверен политолог: Любовь участвует в выборах в Мосгордуму этой осенью. В партии она не состоит, а ее электоральная поддержка низка, поэтому сейчас общественница делает все, чтобы создать ажиотаж вокруг собственной персоны, а Венедиктов постоянно помогает ей в этом, предоставляя время в эфире, убежден Осташко.

Соболь сообщила о намерении баллотироваться в мундепы Мосгордумы от 43-го округа еще в мае, тогда же стало известно о ее агрессивном поведени Соболь с потенциальным избирателем. Виталий Милонов, депутат Государственной думы, считает, что скандалом с Симоньян кандидат в муниципальные депутаты хочет «обставить» собственные политические неудачи.

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Автор: Тимофей Булочкин
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