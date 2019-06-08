Лавров встретится с главой МИД Мали в Москве

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме пробудет в столице с 9 по 10 июня. Он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 июня. На встрече планируется обсудить международную и африканскую повестку дня. Также министры обсудят российско-малийское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Отметим, что в рамках Международного экономического форума в Петербурге у Лаврова запланирована встреча с главой МИД ЦАР. Делегация Центральноафриканской Республики посетит Петербург для участия в мероприятии, которое продлится с 6 по 8 июня.