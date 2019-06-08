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Лавров встретится с главой МИД Мали в Москве

Лавров встретится с главой МИД Мали в Москве

 Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина в этом году

Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина в этом году
14:36   8 Июня 2019
Россия

ПМЭФ-2019 посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

ПМЭФ-2019 посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

Петербургский международный экономический форум в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира, рассказал советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета - ответственный секретарь Антон Кобяков.

Это абсолютный рекорд по количеству и составу участников, отметил он. В мероприятии поучаствовали шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН.

Напомним, ПМЭФ начал свою работу 6 июня и продлится по 8 число. В работе форума активное участие принял российский президент Владимир Путин. Накануне он выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Также в рамках международного мероприятия в рабочем графике российского лидера был запланирован ряд двусторонних встреч - в том числе с болгарским коллегой Руменом Радевом, премьером Армении Николом Пашиняном, правительством Словакии, а также общение с китайским лидером Си Цизньпином, неформальный саммит с руководителями информагентств и другое.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #пмэф 2019

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