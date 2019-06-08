Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны ожидается к 30 июня

Новый контракт на поставку 76 истребителей Су-57 для Министерства обороны РФ может быть подписан с 25 по 30 июня — во время военно-технического форума «Армия-2019». Об этом вице-премьер Юрий Борисов рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы ожидаем его. Возможно, даже на «Армии-2019», — сказал Борисов, отвечая на вопрос о новом контракте на поставку истребителей пятого поколения.

В середине мая президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по оборонной тематике о закупке 76 самолетов Су-57 до 2028 года: он заявил, что комплексный контракт будет заключен в ближайшее время.

Средства на самолеты будут распределены между текущей государственной программой вооружений и программой 2023 года. Производство Су-57 ожидается к 2028 году, для этих целей в Комсомольске-на-Амуре организовано производство.

«Деньги до 2023 года включительно найдутся. Ведь 76 — это не до 2023 года. У нас будет новая ГПВ, скорректируем», — заключил Борисов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об открытии в среду заседания Совета министров обороны стран СНГ на базе инновационного технополиса «Эра» в Анапе. Министр сообщил, что площадка позволит вести с международным сообществом конструктивный диалог по самым актуальным темам и определить новые направления взаимодействия в интересах вооруженных сил стран СНГ.

Шойгу сообщил о 20 вопросах военного сотрудничества со странами СНГ, которые будут обсуждаться на базе военного технополиса. В одном соседском по Союзу государстве министр уже побывал в конце мая: Шойгу проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане.