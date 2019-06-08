Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина в этом году

Манила рассчитывает на встречу президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте в этом году, дата и место проведения согласовываются.

Об этом заявил филиппинский посол в РФ Карлос Соррета в кулуарах Петербургского международного экономического форума в субботу.

Дипломат не смог уточнить, состоится ли встреча в рамках одного из грядущих международных форумов или будет организован двусторонний визит.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с вице-президентом Судана Табаном Денгом Гаем. Стороны подняли тему развития двусторонних связей и обсудили вопрос с компенсацией, которую Судан должен выплатить за сбитый в 2012 самолет российской авиакомпании.