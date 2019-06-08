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Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина в этом году
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны ожидается к 30 июня

Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны ожидается к 30 июня

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Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

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Лавров встретится с главой МИД Мали в Москве

Лавров встретится с главой МИД Мали в Москве

 Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина в этом году

Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина в этом году
14:13   8 Июня 2019
Весь мир

Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина в этом году

Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина в этом году

Манила рассчитывает на встречу президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте в этом году, дата и место проведения согласовываются.

Об этом заявил филиппинский посол в РФ Карлос Соррета в кулуарах Петербургского международного экономического форума в субботу.

Дипломат не смог уточнить, состоится ли встреча в рамках одного из грядущих международных форумов или будет организован двусторонний визит.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с вице-президентом Судана Табаном Денгом Гаем. Стороны подняли тему развития двусторонних связей и обсудили вопрос с компенсацией, которую Судан должен выплатить за сбитый в 2012 самолет российской авиакомпании.

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Автор: Ольга Шпакова
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