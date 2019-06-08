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13:40   8 Июня 2019
Россия

Орешкин призвал Росстат сконцентрироваться на внутренних изменениях

Орешкин призвал Росстат сконцентрироваться на внутренних изменениях

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в субботу, 8 июня, признал недостоверность статистических данных, передает корреспондент «Политики Сегодня» с публичных дебатов в рамках ПМЭФ-2019. По словам Орешкина, Росстат должен не только публиковать прозрачные данные, но и сконцентрироваться на внутренних изменениях ведомства, которые повысят доверие к статистической информации.

«Важно, чтобы общество доверяло данным Росстата», — подчеркнул министр экономического развития РФ.

Орешкин призвал Росстат сконцентрироваться на внутренних изменениях

Максим Орешкин предложил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину, который ранее заявил, что министерства и ведомства не выполняют законодательство по открытости, войти в общественный совет, следящий за изменениями в Росстате.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин согласился с необходимостью более доступного языка. По его словам, путаница получается из-за разных позиций и противоположных решений судебных инстанций.

«У нас 200 тысяч окоологосударственных сайтов», — добавил он.

Орешкин призвал Росстат сконцентрироваться на внутренних изменениях

Глава Росстата Павел Малков в свою очередь объяснил, что мир стремительно меняется, а статистика осталась прежней. По его словам, ведомство ждут серьезные перемены. Сегодня успешных примеров применения больших данных мировой статистики практически нет. Росстат уже сейчас публикует микроданные.

Однако появился новый вызов — армия непрофессиональных пользователей, поэтому нужна понятная статистика. Росстат постоянно проверяют международные сообщества, а ведомству нужно обеспечить сопоставимость данных.

«Мы пишем историю в цифрах и нельзя взять и изменить подходы. Мы консерваторы, потому что отвечаем за данные. У нас разумный консерватизм, но мы готовы меняться», — резюмировал Павел Малков.

Орешкин призвал Росстат сконцентрироваться на внутренних изменениях

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предупредил Павла Малкова, что будет «немножко радикалом». По его словам, на второй день губернаторства он посмотрел отчет с ценами на овощи, которые ежедневно предоставлял региональный Росстат. 

«Я сходил на рынок, увидел, что цены другие, поэтому бумажку от статистики мы отложили в долгий ящик», — объяснил Андрей Никитин.

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Автор: Мария Владимирова
#кудрин #росстат #орешкин #малков

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