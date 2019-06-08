Орешкин призвал Росстат сконцентрироваться на внутренних изменениях

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в субботу, 8 июня, признал недостоверность статистических данных, передает корреспондент «Политики Сегодня» с публичных дебатов в рамках ПМЭФ-2019. По словам Орешкина, Росстат должен не только публиковать прозрачные данные, но и сконцентрироваться на внутренних изменениях ведомства, которые повысят доверие к статистической информации.

«Важно, чтобы общество доверяло данным Росстата», — подчеркнул министр экономического развития РФ.

Максим Орешкин предложил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину, который ранее заявил, что министерства и ведомства не выполняют законодательство по открытости, войти в общественный совет, следящий за изменениями в Росстате.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин согласился с необходимостью более доступного языка. По его словам, путаница получается из-за разных позиций и противоположных решений судебных инстанций.

«У нас 200 тысяч окоологосударственных сайтов», — добавил он.

Глава Росстата Павел Малков в свою очередь объяснил, что мир стремительно меняется, а статистика осталась прежней. По его словам, ведомство ждут серьезные перемены. Сегодня успешных примеров применения больших данных мировой статистики практически нет. Росстат уже сейчас публикует микроданные.

Однако появился новый вызов — армия непрофессиональных пользователей, поэтому нужна понятная статистика. Росстат постоянно проверяют международные сообщества, а ведомству нужно обеспечить сопоставимость данных.

«Мы пишем историю в цифрах и нельзя взять и изменить подходы. Мы консерваторы, потому что отвечаем за данные. У нас разумный консерватизм, но мы готовы меняться», — резюмировал Павел Малков.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предупредил Павла Малкова, что будет «немножко радикалом». По его словам, на второй день губернаторства он посмотрел отчет с ценами на овощи, которые ежедневно предоставлял региональный Росстат.