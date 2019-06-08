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13:02   8 Июня 2019
Политика

Министр иностранных дел ЦАР рассказала о развитии отношений с Россией

Министр иностранных дел ЦАР рассказала о развитии отношений с Россией

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон рассказала об сотрудничестве африканской страны с РФ в сферах безопасности и экономики.

Дипломат ЦАР надеется привлечь инвесторов в страну — с этой целью она посетила 23-й Петербургский международный экономический форум, на котором дала интервью корреспонденту ФАН. Байпо-Темон хочет встретить людей, которые смогут вложиться в экономику республики.

«Я надеюсь, что развитие наших отношений будет процветающим, поэтому я здесь и нахожусь, с этой целью. На данный момент между нашими странами уже существует достаточно хорошее, сильное сотрудничество в области безопасности, хотелось бы, также, чтобы оно продолжилось и в экономической сфере, потому что ЦАР является партнером, который предлагает множество различных возможностей для экономического сотрудничества, и мы будем об этом говорить с нашими коллегами из России», — сообщила глава МИД ЦАР. 

Министр иностранных дел ЦАР рассказала о развитии отношений с Россией

На вопрос о том, как изменилась ситуация с вложениями в страну после Хартумских соглашений, представитель ЦАР ответила, что подписание мирного соглашения в Хартуме «положительно повлияло на инвестиционный климат».

«Также бы я хотела еще раз уточнить, что это мирное соглашение является маршем в сторону налаживания безопасности и стабильности в стране, и господин президент озабочен, как раз таки развитием экономики и социальным развитием, чтобы обеспечить устойчивый мир в стране», — утверждает дипломат.

Байпо-Темон сообщила, что встречалась 7 июня с главой российского МИД Сергея Лаврова и обсудила с ним соглашение о поставке вооружения в ЦАР Россией, согласованного в Совете безопасности ООН. Диалога с министром обороны Сергеем Шойгу не планируется — это компетенция министра обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра, уже посещавшей Москву.

Министр иностранных дел ЦАР рассказала о развитии отношений с Россией

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Автор: Александра Леснова
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