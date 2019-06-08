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США используют заложников «Эр-Рукбана» как ресурсную базу для боевиков «Ат-Танфа»

США используют заложников «Эр-Рукбана» как ресурсную базу для боевиков «Ат-Танфа»

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13:30   8 Июня 2019
Весь мир

США используют заложников «Эр-Рукбана» как ресурсную базу для боевиков «Ат-Танфа»

США используют заложников «Эр-Рукбана» как ресурсную базу для боевиков «Ат-Танфа»

Американские военные снабжают всем необходимым боевиков в «зоне безопасности» вокруг военной базы «Ат-Танф». Их ряды пополняются беженцами, которые не могут выбраться из лагеря «Эр-Рукбан» на южной границе САР.

Сомнительно, что боевики отстаивают интересы США искренне — слишком разные идеологии. Однако боевики расценивают Штаты как самого желанного работодателя — они снабжают их оружием, снаряжением и закрывают глаза на все, что боевики вытворяют с местным населением.

Кроме того, крупные американские СМИ, получающие средства от государства, пытаются преподносить действия боевиков в выгодном свете, что тепло приветствуется «воинами джихада». Поэтому обстрелы мирных городов боевиками преподносится как демонстрация воли к победе и свободе.

Помимо этих «плюсов», американцы обучают наемников пользоваться современным вооружением, платят им и разрешают грабить дома мирных жителей. Казалось бы, условия для боевиков максимально привлекательны и в «Ат-Танфе» должна выстроиться очередь из наемников. Однако в ряды «Свободной сирийской армии» происходит вербовка беженцев, запертых в «Рукбане».

США используют заложников «Эр-Рукбана» как ресурсную базу для боевиков «Ат-Танфа»

Сейчас американцы начали наращивать число наемников на юге страны, что может означать скорую активизацию диверсионной деятельности.

Сирийское правительство и российские силы в САР создали все условия для вывода беженцев.Этому препятствует только присутствие военной базы США. Без лагеря «Рукбан» американцы лишились бы ресурсной базы для пополнения рядов боевиков, как и самого «Ат-Танфа».

Изоляция и безнадежность подталкивают жителей «Рукбана» к вступлению в их ряды — так они могут помочь своим семьям, но становятся заложниками ситуации.

Лагерь «Эр-Рукбан» оправдывает вторжение США В САР, считает политолог, замдиректора Института политики и истории МПГУ Владимир Шаповалов, пишет ФАН.

Он назвал ситуацию с «Рукбаном» гуманитарной катастрофой, а людей, находящихся там - заложниками. Существование лагеря отвечает лишь геополитическим интересам США — присутствие мирных жителей оправдывает их «защиту», объяснил Шаповалов. Это противоречит нормам международного права и является прямой агрессией в отношении сирийского государства.

США обманывают мировое сообщество «гуманитарными соображениями», препятствуют выходу людей из зоны бедствия, и превратили часть этой зоны в военный лагерь. Они не защищают сирийский народ, суверенитет и целостность Сирии — их задачи выглядят прямой противоположностью этим ключевым целям, выразил мнение Шаповалов.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #сирия #политика #весь мир #ат-танф #рукбан

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