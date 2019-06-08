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12:55   8 Июня 2019
Россия

Кудрин назвал шаги для борьбы с коррупцией в РФ

Кудрин назвал шаги для борьбы с коррупцией в РФ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в субботу, 8 июня, заявил, если страна введет лучшие практики мира по открытости государства, тогда Россия минимум на 50 процентов, но справится с жестокой, тайной и миллиардной коррупцией, передает корреспондент «Политики Сегодня» с публичных дебатов в рамках ПМЭФ-2019.

Кудрин назвал шаги для борьбы с коррупцией в РФ

Кудрин отметил, что, когда уходил из министерства финансов, ведомство успело внедрить программный бюджет, но реально связки деньги — цель не удалось провести. По его словам, добавляются деньги на любые государственные программы, но никак не обсуждается, как скорректировать цель.

«Сегодняшние министерства и ведомства не выполняют законодательство по открытости», — продолжил председатель СП.

Счетная палата станет аудитором этого. Также Кудрин предложил писать законы «понятным языком» и вести открытый диалог.  

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Автор: Мария Владимирова
#экономика #кудрин #пмэф #сп

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