Борисов не видит оснований для прекращения производства SSJ-100

Самолет SSJ 100 во время ЧП в Шереметьево испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу.

Лайнер обладал весьма «серьезным запасом» прочности по перегрузкам и мог выдержать перегрузку 3,8g, но показатели оказались «ближе к 6», отметил вице-премьер и уточнил, что ни одна конструкция не способна такое выдержать.

Он назвал перегрузку «катастрофической», а случай - экстраординарным.

Борисов также отметил, что спрос на эти самолеты сохраняется как в России, так и за границей, потому как лайнер имеет всю необходимую сертификацию.

Напомним, что в мае во время экстренной посадки загорелся рейс «Аэрофлота» Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.