Замминистра МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Борисов не видит оснований для прекращения производства SSJ-100

Борисов не видит оснований для прекращения производства SSJ-100

 Сварщик из Пензы ценой жизни спас женщину от убийцы

Сварщик из Пензы ценой жизни спас женщину от убийцы
Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

 Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане

Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане
Замглавы МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

Замглавы МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

 Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран

Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран
Борисов не видит оснований для прекращения производства SSJ-100

Борисов не видит оснований для прекращения производства SSJ-100

 Сварщик из Пензы ценой жизни спас женщину от убийцы

Сварщик из Пензы ценой жизни спас женщину от убийцы
Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

 Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане

Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане
Замглавы МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

Замглавы МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

 Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран

Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран
12:33   8 Июня 2019
Весь мир

Замглавы МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

Замглавы МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

Российская и суданская сторона обсудили развитие двусторонних связей в различных областях и обговорили вопрос с компенсацией, которую должен Судан за сбитый в 2012 самолет российской авиакомпании. Об этом сообщает МИД РФ на официальном сайте.

Встреча дипломатов Михаила Богданова с первым вице-президентом африканской республики Табаном Денгом Гаем прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Замминистра МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

В декабре 2012 года в Южном Судане был сбит вертолет Ми-8АМТ авиакомпании АО «Нижневартовскавиа». Правительство Судана должно возместить ущерб компании и выплатить компенсации родственникам погибших россиян, членов экипажа.

В пятницу замглавы МИД РФ Богданов в интервью корреспонденту «Политики Сегодня» посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы и рассказал о реальных российских интересах в Южном Судане — развитии и безопасности в республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #мид #политика #судан #богданов #африка #новости #общество #пмэф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...