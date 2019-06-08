Замминистра МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

Российская и суданская сторона обсудили развитие двусторонних связей в различных областях и обговорили вопрос с компенсацией, которую должен Судан за сбитый в 2012 самолет российской авиакомпании. Об этом сообщает МИД РФ на официальном сайте.

Встреча дипломатов Михаила Богданова с первым вице-президентом африканской республики Табаном Денгом Гаем прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

В декабре 2012 года в Южном Судане был сбит вертолет Ми-8АМТ авиакомпании АО «Нижневартовскавиа». Правительство Судана должно возместить ущерб компании и выплатить компенсации родственникам погибших россиян, членов экипажа.

В пятницу замглавы МИД РФ Богданов в интервью корреспонденту «Политики Сегодня» посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы и рассказал о реальных российских интересах в Южном Судане — развитии и безопасности в республики.