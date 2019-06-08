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Замглавы МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

Замглавы МИД Богданов встретился с вице-президентом Судана

 Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран

Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран
12:19   8 Июня 2019
Весь мир

Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран

Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, вице-президент Кот-д'Ивуар Даниэль Дункан, а также министры и другие главы делегаций африканских государств поучаствовали в панельной сессии «Россия – Африка» в рамках ПМЭФ-2019.

Богданов и вице-президент Кот-д'Ивуар обсудили партнерство стран

Замглавы МИД РФ Богданов подчеркнул, что 2019 год станет особенным в истории российско-африканских отношений, которые существенно активизировались по всем направлениям. Также в октябре в Сочи впервые проведут полноформатный саммит «РФ-Африка». Участники дискуссии обсудили не только перспективы диалога Москвы с африканскими странами, но и сделали акцент на партнерстве в политической, экономической и гуманитарной областях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #богданов #африка #пмэф

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