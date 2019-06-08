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11:44   8 Июня 2019
Весь мир

Западные правозащитники опровергли химическую атаку Дамаска в Сирии

Западные правозащитники опровергли химическую атаку Дамаска в Сирии

Британская «Сирийская обсерватория прав человека» заявила, что информация о применении  химического оружия сирийской армией на территории Сирии оказалась ложной. Об этом сообщает историк Николай Стариков в интервью ФАН.

Сообщается, что на минувшей неделе произошел обмен артиллерийскими ударами между боевиками и сирийской армией. В ходе этого обмена ударами была «накрыта» одна из артиллерийских установок боевиков, после чего их доставили в больницу – у одного из них была астма, которую выдали за последствие применения военными Дамаска химического оружия. 

Западные правозащитники опровергли химическую атаку Дамаска в Сирии

Стариков поделился с ФАН, что для ослабления Сирии Западом будут использоваться разные способы, в том числе и примененные до этого. 

«Удары по сирийской территории, военное давление, экономическое давление, дипломатическое – после каждой провокации с якобы применением химического оружия все это осуществлялось. Поэтому Запад определенных своих целей достигал – возможно, не всех и не всегда. Поэтому еще один заход на этот старый сценарий говорит нам о том, что Запад не хочет – и не может – смириться с победой сирийской государственности, сохранением Сирии как мощного государства», — уверен эксперт.

Напомним, вчера солдаты Сирийской арабской армии отразили внезапное нападение подконтрольных «Джебхат ан-Нусре»* боевиков: радикалы использовали тяжелое вооружение, а также бронетехнику.

Западные правозащитники опровергли химическую атаку Дамаска в Сирии

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #дамаск #саа #новости #химоружие

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