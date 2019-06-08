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11:37   8 Июня 2019
Россия

Сварщик из Пензы ценой жизни спас женщину от убийцы

Сварщик из Пензы ценой жизни спас женщину от убийцы

Сотрудник пензенского радиозавода 57-летний Сергей Болтунов в понедельник, 3 июня,  поехал за грибами в лесополосу, которую местные жители между собой называют Барабинским садом, но до места так и не добрался. По словам родственников Болтунова, он услышал выстрел и громкий женский крик. Подъехав ближе, в нескольких метрах от проезжей части, Болтунов увидел вооруженного мужчину и истекающую кровью девушку с простреленной ногой.

«Сергей остановился и вышел из машины. Он попытаться поговорить с хулиганом, но тот сразу выстрелил ему в грудь», — рассказала РИА Новости племянница погибшего. 

Убийца — 32-летний Сергей Архангельский. Местные жители добавили, что Архангельский «не дружит с головой». Мужчина поругался с 29-летней сожительницей Светланой, силой затолкал девушку в машину и увез в лес на территории села Бессоновка, где прострелил ей ногу. Следователи возбудили два уголовных дела по факту убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #пензенская область #бессоновка #сергей болтунов

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