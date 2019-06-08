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10:58   8 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин в субботу, 8 июня, в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что число нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине.По его словам, Зеленский еще не контролирует украинских военных в Донбассе, передает РИА Новости. 

«Почему сейчас Зеленский не дает приказ на прекращение огня? По моему мнению, потому что у него слабый авторитет среди украинских боевиков», — сказал Пушилин.

В этом плане Зеленский мало на что влияет, продолжил глава ДНР. В Донбассе слышат лишь оправдания президента Украины и как Киев переворачивает все «с ног на голову», заявляя, что якобы РФ не контролирует вооруженные подразделения.

«Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского», — резюмировал Пушилин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #пушилин #общество #зеленский

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