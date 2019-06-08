Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Задержанный за наркотики журналист Голунов должен быть наказан, считает общественность

Задержанный за наркотики журналист Голунов должен быть наказан, считает общественность

 Предложения по газификации Камчатки разработают до 1 августа

Предложения по газификации Камчатки разработают до 1 августа
Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

 Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане

Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане
Министр финансов США и глава Народного банка КНР обсудят вопросы торговли

Министр финансов США и глава Народного банка КНР обсудят вопросы торговли

 Глава концерна BASF поддержал проект «Северный поток — 2»

Глава концерна BASF поддержал проект «Северный поток — 2»
Задержанный за наркотики журналист Голунов должен быть наказан, считает общественность

Задержанный за наркотики журналист Голунов должен быть наказан, считает общественность

 Предложения по газификации Камчатки разработают до 1 августа

Предложения по газификации Камчатки разработают до 1 августа
Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

 Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане

Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане
Министр финансов США и глава Народного банка КНР обсудят вопросы торговли

Министр финансов США и глава Народного банка КНР обсудят вопросы торговли

 Глава концерна BASF поддержал проект «Северный поток — 2»

Глава концерна BASF поддержал проект «Северный поток — 2»
10:59   8 Июня 2019
Россия

Задержанный за наркотики журналист Голунов должен быть наказан, считает общественность

Задержанный за наркотики журналист Голунов должен быть наказан, считает общественность

Региональное управление МВД РФ сообщило подробности задержания журналиста издания Meduza Ивана Голунова: полицейские утверждают, что обнаружили у него дома 4 грамма наркотика мефедрона и 5 грамм кокаина.

Пресс-служба московской полиции сообщила, что у Голунова нашли пять свертков с порошкообразным веществом после задержания в центре Москвы, на Цветном бульваре, в рамках операции по оперативной разработке наркогруппировки.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Наказание по этим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Полиция ссылается на присутствие правозащитников и опровергает публикации об избиении журналиста-расследователя Голунова при задержании, которые появились в СМИ. Голунов заявил, что желал сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования на контакт с наркотическими веществами, но полицейские не дали ему этого сделать. Московское МВД в своем заявлении утверждает обратное.

«Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался», — сказано на официальном сайте управления.

ФАН разместило опрос, в котором поинтересовалось у пользователей, уместно ли будет лояльно относиться к журналисту из-за его профессионального статуса в том случае, если будут доказаны вменяемые ему преступления, в которых Голунов подозревается полицией. Проголосовали некоторые пользователи ВКонтакте. 

ФАН провел опрос по поводу задержания журналиста, задержанного с наркотиками

Есть и те комментаторы, которые уверены, что работа в оппозиционном издании не может освобождать от ответственности в том случае, если следствие докажет вину Голунова. 

«А при чем здесь политика? За наркоту уголовный кодекс наказывает. Не надо путать понятия»,  — отметил в комментариях к опросу пользователь под ником Чук Гек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #журналист #наркотики #новости #общество #голунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...