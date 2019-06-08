Задержанный за наркотики журналист Голунов должен быть наказан, считает общественность

Региональное управление МВД РФ сообщило подробности задержания журналиста издания Meduza Ивана Голунова: полицейские утверждают, что обнаружили у него дома 4 грамма наркотика мефедрона и 5 грамм кокаина.

Пресс-служба московской полиции сообщила, что у Голунова нашли пять свертков с порошкообразным веществом после задержания в центре Москвы, на Цветном бульваре, в рамках операции по оперативной разработке наркогруппировки.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Наказание по этим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Полиция ссылается на присутствие правозащитников и опровергает публикации об избиении журналиста-расследователя Голунова при задержании, которые появились в СМИ. Голунов заявил, что желал сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования на контакт с наркотическими веществами, но полицейские не дали ему этого сделать. Московское МВД в своем заявлении утверждает обратное.

«Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался», — сказано на официальном сайте управления.

ФАН разместило опрос, в котором поинтересовалось у пользователей, уместно ли будет лояльно относиться к журналисту из-за его профессионального статуса в том случае, если будут доказаны вменяемые ему преступления, в которых Голунов подозревается полицией. Проголосовали некоторые пользователи ВКонтакте.

Есть и те комментаторы, которые уверены, что работа в оппозиционном издании не может освобождать от ответственности в том случае, если следствие докажет вину Голунова.