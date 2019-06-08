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10:03   8 Июня 2019
Весь мир

Министр финансов США и глава Народного банка КНР обсудят вопросы торговли

Министр финансов США и глава Народного банка КНР обсудят вопросы торговли

Американский министр финансов Стивен Мнучин и глава Народного банка КНР И Ган планируют обсудить вопросы торговли на полях саммита G20 в Японии, передает агентство Reuters. По словам Мнучина, Вашингтон не ставит конкретных целей по встрече с И Ганом. Американская и китайская стороны обсудят финансы, экономику финансовые, экономические и торговые вопросы.

«Это будет не переговорная встреча», — уточнил министр финансов США.

Стивен Мнучин добавил, что основной прогресс в переговорах по торговле можно достичь на встрече американского лидера Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина на полях саммита G20. Последний раунд переговоров Вашингтона с Пекином по торговле завершился в середине мая, но безрезультатно. США снова повысили пошлины с десяти до 25 процентов на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #япония #китай #общество

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