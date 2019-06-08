Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности заявили в ходе субботней встречи в ЦИК Казахстана о высоком уровне готовности к намеченным на 9 июня выборам президента страны.

Член миссии наблюдателей ПА ОДКБ Виктор Рогалев отметил, что в Нур-Султане спокойно, «идут стандартные организационно-технические мероприятия».

Он также отметил, что ЦИК Казахстана провел серьезную работу по информированию граждан, а СМИ в равной объеме освещали предвыборные программы кандидатов на главный пост в стране.

За избирательным процессом в Казахстане будут следить наблюдатели от СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ПА ОДКБ, ТюркПА, ПА ОБСЕ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ШОС, Организации исламского сотрудничества, а также представители центризбиркомов более 30 стран мира.

В субботу в Казахстане объявлен день тишины, когда нельзя агитировать в поддержку кандидатов на должность главы государства.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы, впервые они пройдут без участия первого президента Нурсултана Назарбаева.