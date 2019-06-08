Глава концерна BASF поддержал проект «Северный поток — 2»

Глава крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер поддержал проект «Северный поток — 2» и выступил за «возвращение» России в международное сообщество в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

«Благодаря «Северному потоку — 2» на рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов. Я не вижу ничего страшного в том, что американцы хотят увеличить поставки СПГ. При сжижении природного газа и последующем возвращении его в исходное газообразное состояние, однако, выделяется дополнительный CO2. К тому же американский СПГ попросту дороже российского природного газа», — считает он.

Глава BASF также полагает, что Европа не должна мириться с попытками США решить судьбу таких проектов, как «Северный поток — 2». Он надеется, что «здравый смысл возобладает», и Вашингтон откажется от идеи санкций против европейских компаний, задействованных в строительстве газопровода.

Брудермюллер подчеркнул, что геостратегическое партнерство с Москвой имеет большое значение для Евросоюза, и напомнил, что Европа долгие годы была в доверительных отношениях с «Газпромом».