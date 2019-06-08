Министр, претендующий на пост премьера Великобритании, в молодости употреблял наркотики

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, претендент на пост главы консерваторов и премьер-министра страны, признался в интервью газете Daily Mail, что в молодости употреблял наркотики.

«Я несколько раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом, — сказал он. — Это была ошибка. Я оглядываюсь назад и понимаю, что лучше бы не делал этого».

Издание отмечает, что Гоув употреблял кокаин. Информация об этом содержится в одной из глав готовящейся к публикации книги «Майкл Гоув: человек, который спешит». Автор, британский журналист Оуэн Беннет, передал ее редакции для ознакомления. Его источник заявил, что политик говорил об этом в своем окружении еще в 2016 году, будучи кандидатом на пост лидера Консервативной партии после отставки премьера Дэвида Кэмерона. Тогда помощники Гоува посоветовали ему скрыть этот факт в предвыборных беседах с журналистами.

Гоув подчеркнул, что после того, как он открыто заявил об употреблении наркотиков в прошлом, решать, должен ли он быть лидером правящей партии, будут ее члены. Он отметил, что не мог предвидеть свою политическую карьеру и «действовал без оглядки на это», как и многие другие.

Пятидесятидвухлетний Гоув с конца 1980-х годов работал журналистом в ведущих газетах страны, в частности, The Times, а также на британском телевидении. Политическую карьеру начал в 2005 году, когда его избрали в Палату общин, а в 2010 году в первый раз стал министром. Гоув является противником евроинтеграции и выступает за жесткий сценарий Brexit. Он считается одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы консерваторов после ухода Терезы Мэй помимо фаворита, экс-главы Форин офиса Бориса Джонсона.