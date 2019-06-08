Помпео заявил, что США продолжат работу с Мексикой по проблеме мигрантов

Штаты продолжат работать с Мексикой над решением вопроса нелегальных мигрантов, сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео в распространенном заявлении.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Мехико по борьбе с нелегальной миграцией и решении не вводить с 10 июня пошлины на мексиканскую продукцию.

Помпео поблагодарил мексиканцев за проделанную работу над совместной декларацией в ходе переговоров.

«США ожидают работы с Мексикой для выполнения обязательств, чтобы мы смогли остановить поток нелегальных мигрантов, пересекающий нашу южную границу, а также чтобы укрепить и обезопасить нашу границу», — сказал госсекретарь США.

Декларация гласит, что стороны признают необходимость немедленного решения кризиса на границе. Поэтому те, кто хочет получить убежище в Штатах, будут возвращены обратно в Мексику, чтобы ожидать суда по каждому конкретному случаю.