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Помпео заявил, что США продолжат работу с Мексикой по проблеме мигрантов

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5:54   8 Июня 2019
Весь мир

Помпео заявил, что США продолжат работу с Мексикой по проблеме мигрантов

Помпео заявил, что США продолжат работу с Мексикой по проблеме мигрантов

Штаты продолжат работать с Мексикой над решением вопроса нелегальных мигрантов, сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео в распространенном заявлении.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Мехико по борьбе с нелегальной миграцией и решении не вводить с 10 июня пошлины на мексиканскую продукцию.

Помпео поблагодарил мексиканцев за проделанную работу над совместной декларацией в ходе переговоров.

«США ожидают работы с Мексикой для выполнения обязательств, чтобы мы смогли остановить поток нелегальных мигрантов, пересекающий нашу южную границу, а также чтобы укрепить и обезопасить нашу границу», — сказал госсекретарь США.

Декларация гласит, что стороны признают необходимость немедленного решения кризиса на границе. Поэтому те, кто хочет получить убежище в Штатах, будут возвращены обратно в Мексику, чтобы ожидать суда по каждому конкретному случаю.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #мигранты #госдеп #мексика #помпео

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