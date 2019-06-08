Граница между Венесуэлой и Колумбией вновь открыта по инициативе Мадуро

Венесуэльский лидер Николас Мадуро отдал указ открыть закрытую с февраля границу с Колумбией. Об этом он рассказал в Twitter.

«Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы — мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение», — заявил глава Боливарианской республики.

Напомним, что 23 февраля на границе Мексики и Венесуэлы, в частности, в городе Кукута произошли столкновения после неудавшейся попытки венесуэльской оппозиции организовать доставку в страну гуманитарной помощи. В тот же день вице-президент Венесуэлы Делси Родригес анонсировала решение властей временно закрыть три моста в Колумбию. Позднее глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто заявил об ответных мерах со стороны Боготы.