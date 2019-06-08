ДНР рассчитывает организовать свой стенд на ПМЭФ в следующем году

Власти ДНР решили в 2020 году открыть свой стенд на ПМЭФ, так как им есть, что показать, сообщил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

Пушилин впервые участвует в данном мероприятии, которое проходит в Петербурге 6–8 июня. Он подчеркнул пользу своего присутствия на ПМЭФ для республики и назвал его «прорывом».

«Появилась возможность посмотреть, как представлены регионы РФ, удалось пообщаться с руководителями данных регионов, определить некоторые моменты, пока предварительно, но тем не менее есть понимание, как мы будем участвовать. Мы приложим к этому усилия — быть представленными стендом на следующем экономическом форуме, нам есть, что показать, потенциал у республики достаточно серьезный», — сказал он.

Пушилин добавил, что вопреки продолжающемуся конфликту и осуществляемой Киевом экономической блокаде Донбасса «республика экономически развивается».

«Как раз для нас крайне важно сейчас определить основные приоритеты и все-таки находить возможности, чтобы бизнес развивался, потому что без развития бизнеса, без развития экономики двигаться дальше будет крайне тяжело», — подчеркнул глава ДНР.

Он также сообщил, что посоветует властям Луганской народной республики тоже принять участие в форуме.