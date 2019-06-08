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3:13   8 Июня 2019
Россия

Предложения по газификации Камчатки разработают до 1 августа

Предложения по газификации Камчатки разработают до 1 августа

Власти Камчатки до 1 августа подготовят предложения по оптимальным методам газификации края, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Владимир Илюхин.

«Сегодня задача поставлена — сформировать вместе с Минэнерго России способы газификации Камчатского края. Будут ли это поставки газа с Сахалина или использование отпарного газа СПГ «НОВАТЭКа», но эту задачу нужно решить. Мы сформулируем предложения по газификации региона до 1 августа», — уточнил он.

Ранее вопрос газификации Камчатского края рассчитывали решить при помощи отпарного газа, образующегося при перевозке сжиженного газа, который будет переваливаться на проектируемом терминале «НОВАТЭК» в бухте Бечевинская, однако вице-премьер РФ Юрий Трутнев назвал это решение слишком затратным.

На полях ПМЭФ глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон рассмотрел с Юрием Трутневым вариант размещения в Петропавловске-Камчатском регазификационного терминала для поставок сжиженного природного газа из перевалочной бухты судами компании.

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Автор: Мария Милкевич
#газ #пмэф #камчатка #новатек

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