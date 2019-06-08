Три российских ракетных корабля проконтролируют ход морских учений НАТО на Балтике

Корабли и разведывательные силы Балтийского флота будут мониторить стартующие 9 июня в акватории Балтики учения ВМС НАТО Baltops-2019, рассказал ТАСС в субботу военно-дипломатический источник.

«За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Также будут задействованы средства разведки», — уточнил собеседник агентства.

Официальном эту информацию пока никто не подтвердил.

Напомним, учения Baltpos-2019 пройдут 9–21 июня, в них будет задействовано до 40 кораблей и подводных лодок, а также порядка 40 летательных аппаратов из 18 стран.

Штаб разместится на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который находится в Балтийском море с 30 мая.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов суда Балтийского флота РФ участвовали в этих учениях.