Пушков прокомментировал требования главы «Нафтогаза» к России

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков раскритиковал в Twitter действия главы «Нафтогаза» Алексея Коболева, который выдвинул условия ведения переговоров по поставкам газа на Украину и заключению контрактов.

Ранее Коболев прокомментировал заявление Алексея Миллера о готовности к переговорам о прямых поставках газа на Украину словами, что компания будет обсуждать это с Россией лишь при участии Евросоюза, а все новые контракты должны отвечать европейским нормам.

«Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен», — считает российский сенатор.

Напомним, Украина с ноября 2015 года не закупает газ в РФ, закачивая в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, преимущественно в Словакии, Венгрии и Польше. По мнению киевских властей, так они смогли «слезть с российской газовой иглы», но такие закупки обходятся дороже, чем прямые поставки из РФ. В конце текущего года истекают действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину.