Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

 Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

 Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии
Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

 Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

 Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии
1:38   8 Июня 2019
Россия

Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

Оппозиционные СМИ и журналисты призвали освободить задержанного в Москве с наркотиками журналиста издания Meduza Ивана Голунова. В Федеральном агентстве новостей считают, что каждый должен отвечать за свои поступки по закону, даже будучи оппозиционером.

Журналист программы «Вести» Андрей Медведев прокомментировал в Telegram инцидент с Голуновым со ссылкой на знакомого оперативника, осведомленного о данном инциденте. 

«Голунов занимался сбытом. Его разрабатывали давно. Причем оперативники ЗАО даже не представляли, кто объект разработки. То есть, не знали, что он журналист, и для кого он пишет. И слово медуза у них ассоциируется только с морем и фауной», — пишет Медведев со слов сотрудника полиции.

Он также отмечает, что при обыске и задержании были соблюдены все необходимые процедуры. Пригласили понятых, опросили соседей, взяли отпечатки и биологические образцы. По его словам, полицейские уверены, что подозреваемый виновен в сбыте наркотиков.

Оперативник, как пишет Медведев, задался вопросом: «Неужели «если журналист торгует», он не должен ответить по закону?»

«А если наш мент торгует, тоже не сажать?», — поинтересовался сотрудник полиции у журналиста «Вестей».

В заключение Медведев добавил, что данный инцидент крайне негативно скажется как на самом Голунове, так и на журналистике в целом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#наркотики #медуза #голунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...