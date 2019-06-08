Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

Оппозиционные СМИ и журналисты призвали освободить задержанного в Москве с наркотиками журналиста издания Meduza Ивана Голунова. В Федеральном агентстве новостей считают, что каждый должен отвечать за свои поступки по закону, даже будучи оппозиционером.

Журналист программы «Вести» Андрей Медведев прокомментировал в Telegram инцидент с Голуновым со ссылкой на знакомого оперативника, осведомленного о данном инциденте.

«Голунов занимался сбытом. Его разрабатывали давно. Причем оперативники ЗАО даже не представляли, кто объект разработки. То есть, не знали, что он журналист, и для кого он пишет. И слово медуза у них ассоциируется только с морем и фауной», — пишет Медведев со слов сотрудника полиции.

Он также отмечает, что при обыске и задержании были соблюдены все необходимые процедуры. Пригласили понятых, опросили соседей, взяли отпечатки и биологические образцы. По его словам, полицейские уверены, что подозреваемый виновен в сбыте наркотиков.

Оперативник, как пишет Медведев, задался вопросом: «Неужели «если журналист торгует», он не должен ответить по закону?»

«А если наш мент торгует, тоже не сажать?», — поинтересовался сотрудник полиции у журналиста «Вестей».

В заключение Медведев добавил, что данный инцидент крайне негативно скажется как на самом Голунове, так и на журналистике в целом.