Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Госкорпорация «Росатом» в 2019 году представит заказчику АЭС «Пакш-2» в Венгрии ее технический проект и в следующем году сможет подать документы на получение лицензии на строительство, рассказал прессе глава Росатома Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы юридически корректируем сроки, и задача этого года для нас — сдача технического проекта. Эта работа будет идти в течение всего лета и осени для того, чтобы заказчик в будущем году сдал документы регулятору на лицензию», — отметил он.

Лихачев добавил, что Росатом уже законтрактовал большую часть оборудования для АЭС долгосрочного срока производства.

«Мы контрактуем сейчас активно венгерские компании для создания строительно-монтажной базы, в общем все, что называется, активно заходим на площадку», — подчеркнул глава Росатома.

Напомним, в июле 2018 года в материалах к встрече российского лидера Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана сообщалось, что госкорпорация «Росатом» намерена приступить к строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии до конца октября 2019 года.