Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

 Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

 Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии
Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

Каждый должен быть наказан по закону, даже оппозиционер

 Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

 Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии
0:42   8 Июня 2019
Весь мир

Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Глава Росатома заявил о корректировке сроков возведения АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Госкорпорация «Росатом» в 2019 году представит заказчику АЭС «Пакш-2» в Венгрии ее технический проект и в следующем году сможет подать документы на получение лицензии на строительство, рассказал прессе глава Росатома Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы юридически корректируем сроки, и задача этого года для нас — сдача технического проекта. Эта работа будет идти в течение всего лета и осени для того, чтобы заказчик в будущем году сдал документы регулятору на лицензию», — отметил он.

Лихачев добавил, что Росатом уже законтрактовал большую часть оборудования для АЭС долгосрочного срока производства.

«Мы контрактуем сейчас активно венгерские компании для создания строительно-монтажной базы, в общем все, что называется, активно заходим на площадку», — подчеркнул глава Росатома.

Напомним, в июле 2018 года в материалах к встрече российского лидера Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана сообщалось, что госкорпорация «Росатом» намерена приступить к строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии до конца октября 2019 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#росатом #венгрия #лихачев #пакш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...