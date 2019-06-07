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Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

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Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

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23:51   7 Июня 2019
Россия

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полиция нашла в съемной квартире журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова пять граммов кокаина, рассказали в пятницу в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Уточняется, что в квартире на Вешняковской улице «были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы». В результате исследования оказалось, что часть изъятого является кокаином.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали Голунова на Цветном бульваре в результате оперативной разработки наркогруппировки, при нем было пять свертков с порошкообразным веществом массой около 4 граммов. Эксперт выявил, что это метилэфедрон.

Также на сайте ГУМВД по Москве отмечается, что сообщения о нарушениях в ходе задержания неверны. Подозреваемого не избивали, отсутствие побоев зафиксировали представители Общественной наблюдательной комиссии. Его близким по телефону рассказали о задержании, также реализовано право на адвоката.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #наркотики #медуза #голунов

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