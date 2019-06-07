Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил в пятницу, что не участвовал в новых переговорах с властями Венесуэлы в Норвегии, его цитирует радио Union.

Ранее правительство Норвегии организовало несколько встреч между представителями властей и оппозиции Венесуэлы, после чего сообщило о достигнутом в ходе переговоров прогрессе.

«Не планируется какая-либо встреча, которая бы не приближала стоящие перед Венесуэлой цели», — сказал Гуаидо.

Главной целью лидер оппозиции считает отставку президента Николаса Мадуро.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые выступления противников Мадуро, глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным лидером страны. Его признали некоторые западные государства, включая США, однако Россия, Китай, Турция и ряд других стран заявили о поддержке Мадуро как законного президента.