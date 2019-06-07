Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

 Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом

Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

 США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35
Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

Полицейские нашли в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина

 Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом

Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

 США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35
23:08   7 Июня 2019
Весь мир

Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Гуаидо опроверг информацию об участии в новых переговорах по Венесуэле в Норвегии

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил в пятницу, что не участвовал в новых переговорах с властями Венесуэлы в Норвегии, его цитирует радио Union.

Ранее правительство Норвегии организовало несколько встреч между представителями властей и оппозиции Венесуэлы, после чего сообщило о достигнутом в ходе переговоров прогрессе.

«Не планируется какая-либо встреча, которая бы не приближала стоящие перед Венесуэлой цели», — сказал Гуаидо.

Главной целью лидер оппозиции считает отставку президента Николаса Мадуро.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые выступления противников Мадуро, глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным лидером страны. Его признали некоторые западные государства, включая США, однако Россия, Китай, Турция и ряд других стран заявили о поддержке Мадуро как законного президента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #мадуро #норвегия #гуаидо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...