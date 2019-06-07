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 Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом

Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

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22:58   7 Июня 2019
Россия

Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом

Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом

Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви на встрече представителей бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ не обсуждалась, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

В феврале столичный Басманный суд отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек, фигурирующих в деле о хищении у банка Восточный 2,5 миллиарда рублей.Позже суд принял решение перевести Калви под домашний арест.

По словам Шохина, обсуждение данной темы не планировалось, поэтому ее на встрече не затрагивали.

Ранее во время ПМЭФ глава России выразил надежду на прозрачное следствие по делу Калви. Ему инкриминируют хищение 2,5 миллиарда, если правоохранительные органы это не докажут, с него должны будут снять обвинения, подчеркнул Путин.

Сегодня состоялся второй день Международного экономического форума в Петербурге.

Путин не обсуждал ситуацию с Калви на встрече с бизнесом

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #бизнес #пмэф #калви

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