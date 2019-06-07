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 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

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Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США
22:49   7 Июня 2019
Весь мир

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

Турецкие пилоты, обучающиеся управлению истребителями-бомбардировщиками F-35, должны выехать из США до 31 июля включительно, пишет в пятницу журнал Foreign Policy.

По информации издания, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан выдвинул данное требование в письме министру национальной обороны Турции Хулуси Акару. Оно касается 42 летчиков, проходящих практику на базах во Флориде и Аризоне. Им будет закрыт доступ на базы.

Также Штаты отказались принять 34 турецких летчика, прибытие которых ожидалось позже в этом году.

«Обучение не состоится, потому что мы приостанавливаем участие Турции в программе F-35», — приводит журнал фрагмент письма.

Данное решение принято на фоне ситуации с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400. США активно пытаются не допустить этого и уже предупреждали Турцию, что могут отказать в продаже F-35.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #турция #с-400 #f-35

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