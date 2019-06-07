Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

 Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

 Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США
Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

 Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

 Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США
22:30   7 Июня 2019
Весь мир

Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Венесуэльская компания PDVSA будет работать вопреки запрету США на экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти, рассказал министр нефти Боливарианской республики Мануэль Кеведо.

«Они хотели задеть наш народ. Мы продолжим работу, мы им сказали, делая наши операции независимыми, гарантируя топливо и производство нефти», — подчеркнул венесуэльский министр.

Американский Минфин в пятницу расширило санкции в отношении PDVSA, объявив запрет на экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

Венесуэльская нефть тяжелая и поэтому в большинстве случаев нуждается в разбавителях или предварительной подготовке для дальнейшего экспорта.

Напомним, в марте 2015 года предшественник Дональда Трампа на посту президента США Барак Обама ввел санкции против ряда венесуэльских чиновников в качестве ответной меры на высылку из страны американских дипломатов. Впоследствии санкции многократно расширялись. В конце января 2019 года были объявлены санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #санкции #нефть #венесуэла #pdvsa

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...