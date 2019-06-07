Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Венесуэльская компания PDVSA будет работать вопреки запрету США на экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти, рассказал министр нефти Боливарианской республики Мануэль Кеведо.

«Они хотели задеть наш народ. Мы продолжим работу, мы им сказали, делая наши операции независимыми, гарантируя топливо и производство нефти», — подчеркнул венесуэльский министр.

Американский Минфин в пятницу расширило санкции в отношении PDVSA, объявив запрет на экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

Венесуэльская нефть тяжелая и поэтому в большинстве случаев нуждается в разбавителях или предварительной подготовке для дальнейшего экспорта.

Напомним, в марте 2015 года предшественник Дональда Трампа на посту президента США Барак Обама ввел санкции против ряда венесуэльских чиновников в качестве ответной меры на высылку из страны американских дипломатов. Впоследствии санкции многократно расширялись. В конце января 2019 года были объявлены санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.