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 Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

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22:06   7 Июня 2019
Весь мир

Видео с Ассанжем в британской тюрьме выложили в сеть

Видео с Ассанжем в британской тюрьме выложили в сеть

Видеоагентство Ruptly обнародовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Автором ролика стал сокамерник журналиста. Предположительно, он сделал запись до перевода Ассанжа в тюремный госпиталь.

На видео Ассанж разговаривает с другим заключенным, демонстрируется тюремное помещение.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что Ассанжа перевели в больницу тюрьмы Белмарш. В организации отметили, что после того, как он семь лет прожил в посольстве Эквадора, его здоровье ухудшилось.

Как стало известно ранее, суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа по обвинению в преступлениях на сексуальной почве.

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Автор: Ольга Шпакова
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