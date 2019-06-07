Видео с Ассанжем в британской тюрьме выложили в сеть

Видеоагентство Ruptly обнародовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Автором ролика стал сокамерник журналиста. Предположительно, он сделал запись до перевода Ассанжа в тюремный госпиталь.

На видео Ассанж разговаривает с другим заключенным, демонстрируется тюремное помещение.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что Ассанжа перевели в больницу тюрьмы Белмарш. В организации отметили, что после того, как он семь лет прожил в посольстве Эквадора, его здоровье ухудшилось.

Как стало известно ранее, суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа по обвинению в преступлениях на сексуальной почве.