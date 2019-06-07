Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

 Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

 Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США
Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

 Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

 Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США
21:56   7 Июня 2019
Россия

Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

Деятельность по осуществлению нацпроектов — обширное поле для совместных инициатив российских и иностранных предпринимателей, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами зарубежных компаний на Петербургском экономическом форуме.

«И я очень рассчитываю на то, что в этом отношении вы нас не только понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу», — заявил российский лидер участникам встречи.

Путин отметил, что многие из присутствующих бизнесменов давно и благополучно работают в России, локализовали в стране свои производства.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице 6–8 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #бизнес #пмэф #нацпроекты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...