Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

Деятельность по осуществлению нацпроектов — обширное поле для совместных инициатив российских и иностранных предпринимателей, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами зарубежных компаний на Петербургском экономическом форуме.

«И я очень рассчитываю на то, что в этом отношении вы нас не только понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу», — заявил российский лидер участникам встречи.

Путин отметил, что многие из присутствующих бизнесменов давно и благополучно работают в России, локализовали в стране свои производства.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице 6–8 июня.