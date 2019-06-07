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Путин призвал к сотрудничеству с зарубежным бизнесом по нацпроектам

 Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

 Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США
21:51   7 Июня 2019
Весь мир

Facebook запретит устанавливать свои приложения на Huawei

Facebook запретит устанавливать свои приложения на Huawei

Социальная сеть Facebook собралась заблокировать установку свои приложений на устройства китайской компании Huawei.Об этом пишут зарубежные СМИ.

Компания приняла такое решение в связи с американскими санкциями против этой китайской компании.

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу назвал ситуацию с Huawei попыткой вытеснить компанию с рынка.

Facebook запретит устанавливать свои приложения на Huawei

Американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Euronews заявил, что деятельность Huawei не соответствует стандартам Запада.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с китайской компанией.

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Автор: Ольга Шпакова
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