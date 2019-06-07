Facebook запретит устанавливать свои приложения на Huawei

Социальная сеть Facebook собралась заблокировать установку свои приложений на устройства китайской компании Huawei.Об этом пишут зарубежные СМИ.

#BREAKING Facebook to block app installations on Huawei devices to comply with US sanctions pic.twitter.com/NNG2OWyaPH — AFP news agency (@AFP) June 7, 2019

Компания приняла такое решение в связи с американскими санкциями против этой китайской компании.

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу назвал ситуацию с Huawei попыткой вытеснить компанию с рынка.

Американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Euronews заявил, что деятельность Huawei не соответствует стандартам Запада.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с китайской компанией.