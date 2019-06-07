Миллер рассказал, сколько займет строительство участка «Северного потока — 2» в Дании

Работы по строительству участка газопровода «Северный поток — 2», проходящего по территории Дании, займут максимум пять недель, рассказал прессе глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума.

«Вы знаете, выборы же прошли. Там формируется новое правительство. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, плюс-минус 130 километров. Реально самой работы в датском секторе это максимум пять недель работы», — отметил Миллер.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в этом году начался 6 июня. Мероприятие продлится до 8 июня.