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 Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
США хотят до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся управлению F-35

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 Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США

Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA продолжит работу вопреки санкциям США
21:43   7 Июня 2019
Весь мир

Миллер рассказал, сколько займет строительство участка «Северного потока — 2» в Дании

Миллер рассказал, сколько займет строительство участка «Северного потока — 2» в Дании

Работы по строительству участка газопровода «Северный поток — 2», проходящего по территории Дании, займут максимум пять недель, рассказал прессе глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума.

«Вы знаете, выборы же прошли. Там формируется новое правительство. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, плюс-минус 130 километров. Реально самой работы в датском секторе это максимум пять недель работы», — отметил Миллер.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в этом году начался 6 июня. Мероприятие продлится до 8 июня.

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Автор: Мария Милкевич
#миллер #газпром #пмэф #дания #северный поток-2

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