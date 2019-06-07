Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на пленарном заседании ПМЭФ с участием российского президента Владимира Путина был ряд сигналов, указывающих на тупиковость санкционной политики.

В ходе выступления президента прозвучало несколько тезисов о том, что мир переживает достаточно сложный момент - санкционные, экономические, финансовые, политические войны, и такая дорога ведет в никуда, сказала она в кулуарах форума.

Захарова также отметила важность того, что в дискуссии поучаствовали представители разных регионов, и все они пришли к одному выводу: дорога санкционных войн ведет в тупик.

Международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.