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 Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
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21:34   7 Июня 2019
Россия

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на пленарном заседании ПМЭФ с участием российского президента Владимира Путина был ряд сигналов, указывающих на тупиковость санкционной политики.

В ходе выступления президента прозвучало несколько тезисов о том, что мир переживает достаточно сложный момент - санкционные, экономические, финансовые, политические войны, и такая дорога ведет в никуда, сказала она в кулуарах форума.

Захарова указала на тезисы о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ

Захарова также отметила важность того, что в дискуссии поучаствовали представители разных регионов, и все они пришли к одному выводу: дорога санкционных войн ведет в тупик.

Международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.

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Автор: Ольга Шпакова
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