Глава «Роскосмоса» предложил Китаю совместный с РФ проект лунной базы

Гендиректор госкомпании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил на ПМЭФ, что Россия намерена развернуть систему мониторинга космического пространства и изучать дальний космос, сотрудничая с иностранными партнерами.

Во время петербургского форума Рогозин предложил председателю правления китайской компании China Space Foundation Чжицзянь У объединиться с «Роскосмосом», в частности речь зашла о взаимодействии в области астероидно-кометной безопасности. Глава российской госкомпании отметил, что у России и Китая есть «большое будущее для взаимодействия».

«Много говорится по поводу лунной научной базы. Давно пора было бы приземлить эту идеологию, объяснить, что мы имеем в виду под лунной базой. Я понимаю, что мы имеем в виду. Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе», — сказал Рогозин, обращаясь к китайскому коллеге.

Также глава «Роскосмоса» предложил китайской стороне организовать совместное дистанционное зондирование Земли.

«Мы готовы выйти на совместный рынок, вплоть до того, чтобы создать совместную группировку дистанционного зондирования Земли. Вместе мы сможем многое», — заключил он.

Напомним, ранее Рогозин заявил, что готов пойти в Госдуму, чтобы добиться поправок по космической деятельности в российском законодательстве.