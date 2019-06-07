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20:40   7 Июня 2019
Россия

Путин встретился на ПМЭФ с премьер-министром Саксонии

Путин встретился на ПМЭФ с премьер-министром Саксонии

Глава РФ встретился на полях ПМЭФ с премьер-министром германской федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В опубликованном интервью агентству DPA Кречмер высказался за отмену антироссийских экономических санкций и нормализацию отношений между Германией и Россией. Политик выразил надежду, что  обе стороны будут двигаться навстречу друг другу и санкции будут сняты.

Также в интервью Кречмер назвал нормализацию отношений с Россией стратегической целью.

Необходимо делать все для того, чтобы Россия придерживалась европейского курса, а не ориентировалась на Китай или Индию, подчеркнул он и назвал РФ стратегическим партнером Германии в вопросе развития экономики и технологий.

Кречмер также выступил за реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2». Если сообща использовать ресурсы, то это позволит избежать эскалации конфликтов, резюмировал он.

Путин встретился на ПМЭФ с премьер-министром Саксонии

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Автор: Ольга Шпакова
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