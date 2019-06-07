Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что платформа «Россия — страна возможностей» направлена на личностный рост россиян и будет развиваться государством.

«Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых и талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития. Тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны», — прокомментировал Путин проект «Россия — страна возможностей».

Российский лидер отметил, что проект не имеет аналогов по своему масштабу — за 2018 и 2019 год он охватил свыше 1,6 миллионов человек.

Гендиректор «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с ведущими компаниями и учебными заведениями.

«Сейчас готовимся к запуску новых сезонов конкурсов — пока их 18, но уже в этом году к платформе присоединятся несколько новых проектов, впереди еще более амбициозные задачи. Цифры, которые привел глава государства, более 1,6 млн участников конкурсов и проектов — подтверждение важности и востребованности этой работы», — заключил Комиссаров.

Напомним, сегодня Путин во время выступления на ПМЭФ призвал руководство регионов и своих полпредов по федеральным округам подключить к реализации нацпроектов частные инвестиции. Ранее на мероприятии он сообщил, что государство возьмет на себя финансовую и налоговую поддержку компаний, инвестирующих в российские высокие технологии.