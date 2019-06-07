Прогулочный катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге

Авария с участием двух катеров произошла на Крюковом канале в Петербурге в пятницу. Один из катеров врезался в опору моста, в ходе происшествия двое человек оказались за бортом.

Пострадавших вытащили из воды еще до прибытия спасателей, пишут «Невские новости».

Опора моста не повреждена, как и сам катер. За помощью к медикам никто из пассажиров обращаться не стал.

В конце апреля авария с катером произошла в Финском заливе в Петербурге. Двигатель катера заглох и судно стало набирать воду. В катере находились 9 человек, но спасательных жилетов на всех не хватило. Восемь граждан удалось спасти, один человек пропал без вести. Одна из пассажирок умерла в больнице.