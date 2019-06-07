Психолог обеспокоен поведением Соболь в инциденте с Симоньян

Психолог Александр Кичаев считает поведение юриста «ФБК» Любови Соболь, преследовавшей беременную главу RT Маргариту Симоньян, «характерным для социопата». Об этом он сообщил интернет-изданию ПолитЭксперт.

«Модель поведения социопата. Он делает то, что считает нужным. Причем для него агрессия — достаточно привычное состояние, поскольку нет чувства вины и жалости. Он привык решать вопросы кнутом. Плюс это, как правило, проблема с усмирением гнева – человек не владеет чувствами», — прокомментировал ситуацию специалист.

Беременная Симоньян была госпитализирована в четверг 6 июня после того, как сотрудница Навального полчаса поджидала ее в коридорах «Эха Москвы», настойчиво снимала журналистку на камеру, задавала вопросы о столичном мэре Сергее Собянине и шла за ней, несмотря на отказ Симоньян разговаривать.

7 июня главред RT сообщила, что врачи поставили ей диагноз «угроза позднего выкидыша» после психоэмоционального стресса.

Психолог Ольга Маховская отметила, что враждебное отношение женщин друг к другу — беда «нашего времени».

«Та беспощадность, с которой женщины относятся друг к другу не только в интервью, но и в жизни, она беспрецедентна. Я считаю, что женская агрессия повышенная, она беда нашего времени», – подчеркнула психолог.

Напомним, ранее муж журналистки Тигран Кеосаян заявил о намерении обсудить поступок Соболь с юристами.